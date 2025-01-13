連接器廠擴產 迎大商機

因應AI伺服器訂單來得又快又急，連接器與連接線廠貿聯-KY（3665）、信邦、嘉澤、胡連、正崴、廣宇等均持續擴增產能，迎接AI浪潮大商機。

貿聯去年9月完成印尼廠產能，去年10月完成台南廠產能，正好趕上輝達（NVIDIA）GB200相關產品在2025年大量出貨。貿聯在德國與馬來西亞廠區也有擴產計畫。

信邦已取得苗栗銅科廠，將在今年施工，預計2027年到2028年投產，屆時將大幅增加其半導體產能，2030年前該公司半導體產品將全部集中在此生產，成為半導體生產中心。

嘉澤越南廠第一階段所有廠房及辦公室都已完成，2024年貢獻約3%至5%營收，若所有的廠房全都使用，可能占營收比重10%至15%。嘉澤並於去年底斥資4.52億元，向光明紡織買下位於南港的建物及附屬廠務設備，以作為辦公室及研發使用。

胡連印尼新廠去年10月啟用，目前占產能3%到4%。越南廠占總產能的10%，2025年還會增加產能。至於台灣廠目前占25%，中國大陸產能占超過60%。

正崴則啟動越南胡志明市租用廠房，生產印刷電路板、外接式電源供應器、配線組合產品，也在越南峴港高科技園區自建一期廠區，鎖定零組件與系統產品。同時，美國亞利桑那州的廠房，也可因應川普的高關稅政策。

廣宇積極布局馬來西亞的AI伺服器及交換機製造中心，去年12月完成驗證，2025年第1季小批量生產，第2季放量，目標是打造新的伺服器供應鏈聚落。