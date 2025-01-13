慧與奪 AI 單 帶旺鴻海、英業達

外電報導，特斯拉執行長馬斯克旗下社交平台X衝刺AI建設，找上伺服器大廠慧與科技（HPE），雙方簽訂總價逾10億美元（近新台幣330億元）合約，由慧與提供AI伺服器。慧與AI伺服器主要協力廠為鴻海（2317）與英業達，慧與此次拿到X逾10億美元大單，鴻海、英業達跟著旺。

外電報導，X與慧與已於2024年底達成上述合作協議。慧與的競爭對手戴爾與美超微（Supermicro）也參與競標，試圖取得合約。不過，慧與婉拒評論此事。

鴻海是慧與AI伺服器合作夥伴，正大力衝刺AI伺服器業務。鴻海董事長劉揚偉之前強調，2025年是鴻海的「AI人工智慧年」，AI將是2025年集團最重要成長動能，2025年AI伺服器在輝達（NVIDIA）GB200出貨量帶動下，將逐季攀升。

鴻海預期，今年AI占整體伺服器營收比重將超過50%，看好AI伺服器在未來幾年仍將持續高速發展。劉揚偉指出，在客戶強勁需求帶動下，鴻海AI伺服器業務於2024年前三季有超過兩倍的成長，占整體伺服器營收比重超過四成。加上通用伺服器成長，使得雲端網路產品類別占集團營收比重超過三成。

根據市調機構Omidia統計，2024年鴻海可望超越戴爾，成為全球伺服器龍頭，主要是受惠鴻海來自美國雲端服務供應商（CSP）的大單挹注，也是史上第一次，由非美國企業成為伺服器龍頭。

英業達也在AI伺服器領域發力，推升業績大幅成長，此次慧與相關訂單報到，可望同步挹注英業達營運。

英業達受惠美國、大陸客戶對AI伺服器需求持續強勁，去年第4季業績持續攀高，累計2024全年度伺服器出貨量年增四成以上，並推升去年去年12月合併營收不受傳統淡季束縛、達722.64億元，創新高，月增18.74%，月成長幅度居本土代工廠之冠，展現強勁爆發力。

英業達去年第4季合併營收逼近2,000億元大關、達1,978.07億元，為單季新高，季增20.75%，年增54.45%；2024全年合併營收6,462.86億元，改寫新猷，年增25.55%。