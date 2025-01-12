花旗大幅上調智邦目標價至900元 受惠AI加速器發展

外資法人紛紛於最新報告中看好智邦（2345），預估其去年第4季每股純益（EPS）將優於預期，加上今年、明年持續看望，其中主因於穩健的成⻑前景以及在⼈⼯智慧加速器和資料中⼼交換機領域的發展。其中花旗重申「買入」的評等，並將目標價從675元大幅調升至950元；而摩根士丹利（大摩）也同樣給予「優於大盤」的評級，目標價700元。

花旗表示，預計智邦今年至明年持續下，將持續為Amazon增加AI加速器的產量，並且在交換機⽅⾯，智邦已於去年第4季開始為亞⾺遜⽣產800G交換機，預計在加速遷移的情況下，貢獻將持續擴大，預期智邦將贏得新CSP客⼾的開關項⽬，這將為營運成⻑的額外動⼒。

花旗指出，以轉速計算，預測智邦今年800G交換器將達到總量的16%左右，AI 加速器將達到 42% 左右。

大摩表示，展望今年，儘管過去基數較高，但仍預估維持營收有雙位數成長，加上ASIC、AI 部署的增量產品，以及中長期來看，有望拓展更廣泛的客戶群，後續維持看望。