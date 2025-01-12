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台積電法說會1月16日登場 聚焦資本支出、擴產等議題

中央社／ 台北12日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

晶圓代工廠台積電將於16日召開法人說明會，因川普將於20日就任美國總統，市場關注川普政府新關稅政策的影響、資本支出規劃、美國廠量產4奈米、CoWoS先進封裝產能擴充等議題。

受惠於5奈米、3奈米先進製程技術和先進封裝需求強勁，台積電自結2024年12月營收新台幣2781.63億元，月增0.8%，為史上次高水準；去年第4季營收達8684.61億元，季增14.32%，創下單季新高，表現優於預期；2024年營收創新高達2兆8943億元，年增33.9%。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真今天對中央社記者表示，台積電將於本週召開法說會，現階段都是偏向利多的消息。近期人工智慧（AI）相關發展已從過去的雲端伺服器，慢慢開始延伸到邊緣運算，除了人工智慧個人電腦（AI PC）和AI手機外，人形機器人也是今年關注重點。

劉佩真指出，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等大廠陸續發表AI晶片新品，美國雲端服務供應商（CSP）也推出自研晶片，皆下單給台積電，意味著今年台積電將持續面臨先進製程和先進封裝產能不足的情況；因此外資陸續拉高台積電今年資本支出預測，從原先預期的360億到380億美元（約新台幣1.19兆元到1.25兆元），調高到400億美元（約新台幣1.32兆元）左右。

劉佩真認為，從外資上修資本支出預測來看，台積電今年營收有望再創新高，年增率將超過20%。

根據外資預估，台積電2024年第4季毛利率約59.3%，今年第1季因蘋果手機進入淡季，整體營收將季減5%，毛利率將達57%。

展望2025年，外資認為，台積電毛利率開始反應海外新廠折舊，保守預估全年營收將成長20%，資本支出將上看380億美元（約新台幣1.25兆元），並預測今年CoWoS每月產能8萬片，明年將達到每月10萬片。

針對地緣政治風險，劉佩真表示，川普（DonaldTrump）上任美國總統後，不排除對台灣半導體業課以關稅，甚至改變美國晶片補助款對於台積電的承諾金額，或動用反壟斷策略讓台積電協助更多的美國製造，皆顯示美方較為覬覦台灣半導體業的競爭優勢。

她提醒，美國對於台灣半導體業恐採取更進一步、以美國利益為優先的動作與規範，將使國內外科技產業面臨較大的不確定性。不可否認地，台積電也面臨一些潛在挑戰，尤其是地緣政治風險和全球供應鏈重組可能帶來不確定性，台積電正位處於核心的關鍵地位，也需留意美中科技戰的負面外溢效益。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前向媒體表示，台積電已開始在亞利桑那州為美國客戶生產先進的4奈米晶片，是總統拜登政府推動半導體計畫的重要里程碑。

有關美國亞利桑那州廠量產4奈米進展，台積電表示，目前處於法說會前的緘默期，因此不評論。

半導體 台積電 奈米 法說會 營收

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