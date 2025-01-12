國巨2025受惠 AI 需求 內外資估今年 EPS 38~49元

國巨（2327）公布2024年業績，營收年增逾一成中，市場並看好，今年在AI需求等帶動下，全年營運維持盛期趨勢，目前內資、外資機構自去年去年11以來，也全數維持買進評等，預估每股獲利（EPS）區間在38~49元之間。

法人機構表示，國巨去年12月營收95.1億元，月減5%、年增6.3%，符合市場預期，主要是工作天數因年度庫存盤點而減少，以及歐美客戶因聖誕及新年假期減緩拉貨，整體第4季營收為300億元，季減5.4%、年增9.6%，符合公司給予個位數季減的指引，2024全年營收為1,216.6億元，年增13%。

展望國巨2025年業績，AI應用將添營運動能，然工業相關應用仍具挑戰，部分機構預估2025年營收1,334.6億元，年增9.7%，毛利率35.7%，稅後純益238. 6億元，年增15.2%，EPS近46元。

而綜合自去年11月以來的內資、外資機構看好，評等均維持買進，對今年EPS的看法上，在38~49元間。