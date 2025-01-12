科技大廠旺年會 展望受矚目

經濟日報／ 記者林薏茹吳凱中／台北報導

PC品牌大廠宏碁（2353）及代工廠緯創（3231），即將於本周舉行尾牙。緯創去年在AI伺服器出貨勁揚下，年度營收首度破兆、躍升兆元企業。市場關注，緯創、宏碁人工智慧相關業務2025年展望，及隨川普上任美國總統，在可能新增關稅的風險下，緯創、宏碁如何因應新局勢。

緯創尾牙將於17日登場，由樂天女孩開場，並找來金曲人氣天團蘇打綠及Energy先後登台開唱。

緯創去年在AI伺服器大幅出貨下，帶動2024年營收衝上1.05兆元、年增21.8%，全年營收首度突破兆元，締造歷史新紀錄。

品牌大廠宏碁則將於15日舉行五年一度的尾牙，主題為「AI Group共創未來」，

市場預料，宏碁董事長陳俊聖將在尾牙上釋出2025年營運目標，同時，外界也關注，陳俊聖對今年AI PC看法，以及宏碁集團在AI領域新布局。

【記者劉芳妙、林薏茹／台北報導】金仁寶集團下的金寶及康舒將於13日舉辦旺年會，14日由仁寶接棒登場，市場將聚焦金仁寶集團各子公司今年營運展望，及AI伺服器業務最新進展。

金寶旺年會13日登場，董事長許勝雄、總經理陳威昌將釋出最新展望。

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