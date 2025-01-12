本周法說 南亞科、力智將剖析市況

記憶體大廠南亞科（2408）、和電源管理IC廠力智，分別將在13日、16日召開法說會，除公布去年財報表現外，外界也關注其對於首季與今年整體的營運展望和對市況最新的看法。

南亞科去年第4季營收65.75億元，季減19.15%、年減24.45%；全年累計合併營收為341.32億元，年增14.18%，為近12年次低。

力智方面，去年合併營收為36.97億元，年增21.7％，營運高峰落在去年第3季，第4季則呈現小減局面。力智去年前三季獲利2.33億元，年增4.6倍，每股稅後純益2.53元。