10檔外資紅包股 短多聚焦

台股迎來科技界第一場全球盛事，美國CES展登場前，行情一度攻抵24,000點大關城下，雖受美債利率再次走高等不利因素包圍，指數回測23,000點大關，但外資遇震盪，積極承接的聯發科（2454）、台達電等十檔「外資紅包」股，封關前行情多頭聚焦點。

永豐投顧副總黃柏棠、華南永昌投信協理申暉弘表示，美股企業將開始密集公布財報，市場預估第4季企業利潤成長7.5%，今年全年獲利成長約12.5%，台股今年獲利也有望成長4.2~4.5兆元的歷史新高下，基本面仍將是美股、台股有力靠山。

不過，也有法人機構認為，在CES展多頭題材後，下一個焦點需留意的國際焦點，將在聯準會1月29日的利率決策會議（FOMC）上，主席鮑爾已在去年12月18日FOMC會後表明「未來降息必須謹慎」，市場投資人總是抱有期許，希望獲取一絲樂觀希望，在10日美國公布非農就業數據時，若數據優於預期，顯示美國經濟強韌，則期待聯準會3月降息希望落空，總之市場依舊看重通膨相關數據，作為判斷今年降息步調。

16日台積電法說會後，台股在22日將封關、展開11天長假，其間美國科技股超級財報周登場，變數仍多，因此，將開始反應FOMC會議等預期，因此，操作宜留意籌碼面的變化，跟隨法人腳步是較佳進出策略之一。

根據統計，外資今年開年來，操作金額也逐步放大，至今買進、買超金額逾15億元的個股，包括聯發科、台達電、智邦、台光電、藥華藥、致茂、日月光投控、華碩、上銀、瑞昱等十檔。