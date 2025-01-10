聲寶2024年EPS估2元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

聲寶（1604）昨（10）日公布2024年12月營收8.44億元，為七個月來最佳，月增9%，受惠外銷美國POS機助攻，累計全年營收84.9億元，年增6.8%。法人估計，聲寶去年獲利有望優於前年，每股純益（EPS）有逾2元實力。今年營收有望重返百億大關。

聲寶昨天不評論法人預估的財務數字。聲寶集團總裁陳盛沺表示，家電是相當成熟的市場，必須有更多的附加價值，朝向AI化發展，看好今年集團旗下全產品線成長，表現優於去年。

聲寶總經理許經朝表示，今年空調銷售約可成長一成達15萬台。

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