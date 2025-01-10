健鼎2024年營收締新猷

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

印刷電路板（PCB）族群營收全數公布， 健鼎（3044）昨（10）日公布12月56.58億元，月減2.2%，年成長19.6%；第4季合併營收約為170.45億元，季減3.6%，年增14%。2024年合併營收658.04億元，年成長11.8%，創歷史新高。

楠梓電公告2024年12月營收約3.08億元，逆勢月增13.4%，年成長2.4%，為近二年同期新高，重返成長軌道。楠梓電指出，2025年訂單能見度明朗持續優於2024年同期。

楠梓電累計2024年全年營收33.32億元，年衰退5.1%，主要是上半年仍進行結構調整。

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