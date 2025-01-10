日月光2024年營收年增2% 衝刺先進封裝

全球封測大廠日月光投控（3711）昨（10）日公布2024年度營收達5,954.1億元，年增2.3%，創歷年次高，日月光投控今年持續擴充先進封裝產能。日月光投控今年持續布局先進封裝產能，法人估投控先進封裝業績占整體封測及材料（ATM）業績比重，可增加至10%至15%，先進封測業績可望較去年再倍增。

日月光投控去年12月營收529.05億元，月減0.1%、年增6%；第4季營收1,622.64億元，季增1.3%，年增1%，比市場預期略佳。

日月光投控去年第4季封裝測試及材料營收883.63億元，季增3%、年增7.8%。日月光投控旗下電子代工服務商環旭電子自結去年第4季營收人民幣166.84億元，季增0.38%。日月光投控先前評估，去年第4季封測營收小幅季增，法人估，日月光投控去年第4季集團業績小幅季減約1%，實際成績略優於原先的估值。