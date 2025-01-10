美利達2024年營收成長9% 巨大減7%
自行車雙雄美利達（9914）、巨大集團昨（10）日營收出爐，美利達全年營收296.47億元，年增9.1%，巨大2024全年累計營收712.55億元，較2023年同期下降7.4 %。
困擾自行車產業近二年的庫存問題在2024年逐漸改善，不過歐美市場需求並未快速回溫，中國大陸的市場需求則在9月後突然急凍。
對於2025年展望，巨大認為歐洲、美國與中國大陸三大市場都可望出現成長；美利達則是認為歐洲與美國因為庫存水位已低，新年度可望成長，但大陸市場基期已高，可能會出現衰退，整體情況仍待觀察。
美利達12月營收17.97億元，年增17.6%，全年營收296.47億元，年增率9.1%。；此外，電動輔助自行車客戶出貨遞延，在2024年12月17日才開始生產，計入今年元月營收。
巨大集團2024年12月份合併營收41.1億元，較2023同期下降1.43%；2024全年累計營收712.55億元，較2023年同期下降7.4 %。
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