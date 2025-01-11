車市三雄2024年營收創高

和泰車（2207）、三陽工業與汎德永業三大車廠全年營收都再度創下歷史新高。三陽更在2022年突破500億營收規模後，連三年創下歷史新高；2024年國內車市規模未創下歷史新高，和泰車營收逆勢突圍來到2,757.6億元刷新紀錄；汎德永業576.4億元，年增13.35%，同樣再創歷史新高。

三陽受惠於機車銷售坐穩市占率第一名龍頭寶座，再加上去年代理的現代汽車銷售量也同步拉高，2024年三陽工業全年營收再以656.6億元，年增1.8%，連續三年寫下新紀錄。三陽工業表示，即使現代汽車國產化車款CUSTIN的銷售受到自製率影響，機車的銷售量達到30萬7837台，市占率達 40.9%，推升整體營收還是衝高。

國內汽車龍頭和泰車2024年12月合併營收233.02億，年減0.46%，但全年合併營收2,757.68億，年增0.88%再度寫下新高。

和泰車的營收成長主要來自本業與轉投資汽車零組件小金雞車美仕業績成長。兩大代理的TOYOTA及Lexus品牌2024年合計登錄153,526台，分居總市場第一名及第二名，占有率合計33.5%創下近11年來新高。

汎德永業則受惠旗下三大品牌電動車熱銷，且汽油動力車銷量仍維持穩健下，12月營收43.3億元，較2023年同期成長25.34％，並且推升全年營運表現再創新高，累計2024年全年營收576.4億元，年增13.35％。

2024年的車市除了疫情紅利消失，回歸車市正常競爭局面之外，8月開始包括中華車與三陽工業都因為政府對國產車自製率的規範受到影響，中華車為重災戶，三陽也受到一定程度的影響，進口車占整體市場規模拉高，使得各家車廠的營收表現並不同調。

中華車12月營24.43億元，年減26.6%，全年營收392.6億元，年增2%。旗下品牌MG因為國產車自製率的相關規範影響生產與銷售，更衝擊中華車的營收表現，今年年初MG恢復生產，將有利於中華車的營收。裕日車因新車款減少單月營收降至10.35億元，全年營收231.32億元，年減11.5%。