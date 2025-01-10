電信三雄去年獲利閃亮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄陸續公布2024年營運表現，中華電信（2412）及遠傳12月每股稅後純益均為0.37元，遠傳首次與中華電信打成平手，同步獲單月每股獲利王寶座；中華電信以4.8元蟬聯電信2024年每股獲利王，台灣大4.57元緊追在後，遠傳3.56元。

電信三雄去年營收、獲利都創下亮眼表現，2025年電信三雄每股獲利王之爭備受關注。

中華電信2024年蟬聯電信營收及每股獲利王。台灣大合併台灣之星，遠傳合併亞太電信，均帶動2024年營收創下歷史新高。

台灣大12月合併營收171.6億元，創同期新高，每股稅後純益0.32元，如排除一次性費用，則為0.39元，2024年合併營收1,993.7億元，年增9%，稅後純益138.2億元，年增12.6%，每股稅後純益4.57元。

2024年營收與EBITDA創下歷史新高，營業利益率年增15%，創11年新高，每股稅後純益則為6年新高。

遠傳12月合併總營收99.92億元，年增14.9%，每股稅後純益0.37元，累計2024年合併總營收突破千億，來到1,046.23億元，年增11.7%，創下歷史新高，稅後純益128.43億元，年增14.8%，每股稅後純益3.56元，超越2024年度財測目標，財測達成率達115%。

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