LINE Pay 2024年營收年增31% 催動股價
全台最大第三方支付業者LINE Pay（7722）昨（10）日公告2024年12月自結營收6.17億元，月增4.22%，年增40.70%；第4季營收17.6億元，季增1%，年增48%；2024全年營收62.96億元，累計年增31.76 %，單月、單季與全年都創歷史新高。
LINE Pay受惠消費市場營業額持續增加，加上LINE Pay用戶數、全台支付據點持續成長，也帶動手續費收入創新高，推升整體業績表現。因11、12月營收連續創單月新高，帶動LINE Pay 2024年全年營收達62.96億元。LINE Pay轉列上市股剛開始跌破發行價508元，隨基本面回升，股價近期一路走高，昨日收585元、上漲14元，創上市以來新高價。
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