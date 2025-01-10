士電2024年營收年增10% 積極擴廠

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

士電（1503）昨（10）日公告，2024年12月營收34.59億元，年增23.28%，單月創下同期新高、歷史次高紀錄；2024年全年營收350.71億元，年增10.18%，創下歷史新高。

產能方面，士電指出，在台電、民間綠能及外銷三大動能下，目前產能已達極限，為了因應未來三年至五年需求，將興建新廠提升接單能力，其中，大型變壓器預計今年第2季可式生產出貨，屆時產能可提升30%，中型變壓器預計較大型變壓器廠落後一年生產，但完工後可紓解大小型變壓器，預期完工後產能可提升三到四成。

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