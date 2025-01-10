和碩2024年營收年減10% 本季恐看淡
和碩（4938）昨（10）日公布2024年12月營收1,024.46億元，月減3.13%、年增23.16%；第4季營收3,270.05億元，季增11.14%、年減4.43%；累計去年全年營收1.13兆元，年減10.46%。
全年營收走衰，主要受到消費性電子及通訊業務下滑影響。今年營運，和碩預期資訊產品、消費性電子及網通業務表現皆會優於去年。
展望今年首季，法人預估，進入傳統消費性淡季，三大業務預計本季出貨量都將較上季度衰退，預估營收將雙位數季減。
不過市場盛傳，今年第1季蘋果將發表新款iPhone SE，預期對和碩通訊業務業績將有加分效果。
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