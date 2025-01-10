和碩2024年營收年減10% 本季恐看淡

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（10）日公布2024年12月營收1,024.46億元，月減3.13%、年增23.16%；第4季營收3,270.05億元，季增11.14%、年減4.43%；累計去年全年營收1.13兆元，年減10.46%。

全年營收走衰，主要受到消費性電子及通訊業務下滑影響。今年營運，和碩預期資訊產品、消費性電子及網通業務表現皆會優於去年。

展望今年首季，法人預估，進入傳統消費性淡季，三大業務預計本季出貨量都將較上季度衰退，預估營收將雙位數季減。

不過市場盛傳，今年第1季蘋果將發表新款iPhone SE，預期對和碩通訊業務業績將有加分效果。

延伸閱讀

偷聽風波後發聲 蘋果：從未用Siri建立行銷檔案

豐興去年12月合併營收年增7% 本季看淡

蘋果將推出平價版iPhone挽頹勢 富士康加碼招工

和碩5年內長出多隻「腳」 童子賢：像章魚一樣越多越好

相關新聞

聯發科去年全年營收5305.86億元創歷史次高

聯發科今(10)日公告去年12月營收416.83億元，月減7.87%，年減 4.57%，第四季合併營收1380.43億元...

車市三雄2024年營收創高

和泰車（2207）、三陽工業與汎德永業三大車廠全年營收都再度創下歷史新高。三陽更在2022年突破500億營收規模後，連三...

美利達2024年營收成長9% 巨大減7%

自行車雙雄美利達（9914）、巨大集團昨（10）日營收出爐，美利達全年營收296.47億元，年增9.1%，巨大2024全...

日月光2024年營收年增2% 衝刺先進封裝

全球封測大廠日月光投控（3711）昨（10）日公布2024年度營收達5,954.1億元，年增2.3%，創歷年次高，日月光...

10檔外資紅包股 短多聚焦

台股迎來科技界第一場全球盛事，美國CES展登場前，行情一度攻抵24,000點大關城下，雖受美債利率再次走高等不利因素包圍...

大摩看面板 按讚群創

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，1月電視面板報價趨勢向上，整體產業呈現正面發展，因此給予群創（3481）「優於大盤」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。