製鞋廠來勁 營運升溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製鞋產業景氣復甦，全球製鞋龍頭寶成（9904）及來億-KY、鈺齊-KY等大廠營收回升，寶成2024年12月合併營收223.27億元，月增0.9%、年增11.4%，連九個月年增正成長，全年合併營收2,638.21億元、年增7.0%。

來億12月合併營收35.06億元，月減6.6%、年增43.9%；第4季合併營收108.52億元，季增16.7%、年增32.3%，創歷史單季營收新高；累計全年合併營收376.89億元、年增34.5%，創歷史新高。

鈺齊12月合併營收17.83億元，月增34.6%、年增57.3%，單月營收為22個月來新高；全年合併營收146.11億元、年減13.5%，第4季合併營收43.88億元，季增21.9%、年增19.2%，創六個季度以來單季新高。

市調顯示，全球前五大鞋廠包括Nike、Adidas、On Running、HOKA、ASICS近期積極向台廠下單，目前已知確認訂單平均在三到四個月，預告訂單的預告期也明顯拉長，能見度依品牌不同，平均比半年前要多出一個季度到二個季度不等，產業景氣復甦方向明確。

寶成第4季合併營收683.99億元，季增2.4%、年增12.3%，為近九個季度以來高點。製鞋業務12月營收年增13.5%，連十個月正成長，且近六個月呈雙位數增長，累計全年製鞋業務營收年增11.1%。

來億印尼新廠去年5月開始小量投產，預計今年開始放量，為營運挹注動能；因應Adidas訂單暢旺，來億董事會剛通過1億美元投資案，將在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投產。

鈺齊印尼新廠已於去年4月動工，第一期廠預計今年中投產試作，全區廠房全數完工後，每年可貢獻60億至70億元營收。

鈺齊2024年上半年股利經董事會決議，每股將配發2元股現金股利。

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