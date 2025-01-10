聯發科、達發 四檔叫好

經濟日報／ 記者徐牧民╱台北報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

台股昨（10）日震盪，進入23,000點保衛戰，聯發科（2454）、達發（6526）股價收紅，發行券商建議，對於聯發科集團股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

蘋果傳出今年將升級Apple Watch功能，且找上聯發科助陣，由聯發科提供部分Apple Watch新品數據機晶片，分食英特爾原本供應訂單，聯發科首度打入蘋果主力硬體產品供應鏈，且是僅次於處理器的關鍵晶片。

法人表示，天璣9400需求暢旺，同時兼顧功耗與效能，支援AI應用，天璣9400去年第4季需求強勁，跟天璣9300相比，ViVo、OPPO有更多機種會搭載天璣9400，預期去年旗艦機種的營收將會有70%以上的年成長。

達發除傳統業務外，供應資料中心客戶50G DSP產品，並計劃今年下半年100G DSP產品送樣。其他光學產品，TIA即將出貨，看好相關業務成長，原因在於AI需求爆發將持續推動規格升級及光學產品需求增加，長期有助於毛利率優化，預估今年營收占比約4%。達發資料中心業務展望樂觀，加上產品組合改善將提升獲利延續性，後續可期。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外5%以內、逾90天的商品介入。

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