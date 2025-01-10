智邦、中磊 押寶長天期

網通廠去年下半年營收不如預期，但相關利空已反映在股價，今年上半年營運築底後，隨Wi-Fi 7滲透率提升、新專案貢獻，營運可望先蹲後跳。智邦（2345）、中磊（5388）有望受惠，相關認購權證可挑長天期操作。

去年第4季800G交換器開始出貨，今年將接續成長動能，預估滲透率可達15~25%。光模組由於100G EML雷射面臨缺貨，促使CSP業者再度嘗試使用CW雷射的矽光模組，今年全球800G光模組出貨預估達1,800~2,000萬隻，1.6T光模組出貨預估達400~500萬隻。CPO由於光引擎放置在ABF上的CPO第一版預計將適用於3.2T的傳輸速度，法人認為至少2026年相關供應鏈才有營收貢獻，首選800G交換器滲透率提升的受惠者智邦。

智邦今年展望營收成長10%以上，法人認為，去年第4季800G交換器開始大量貢獻營收，今年全年貢獻，公司潛在的ODM業務可能讓營收有進一步上修空間，但同時也會壓抑毛利率表現，看好智邦與主要資料中心客戶的合作更加密切，Marvell的CoWoS投片上修，隱含Amazon AI ASIC 2025年出貨量上修，將智邦的800G交換器、AI加速卡營收預估同步上修。

中磊今年隨Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0等新產品導入、企業與家用網通需求回升，成長仍可期，印度市場待客戶庫存調整完畢後，今年下半年可望回升。法人表示，中磊新產品WiFi 7、DOCSIS 4.0用戶端設備、10G PON、5G FWA出貨增溫，2025年營收、獲利都可望較今年成長。

看好相關個股的投資機會，可布局價外20%至價內10%、有效天期120天以上的權證。