華擎2024年營收登峰

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
華擎董事長童旭田。聯合報系資料照
華擎董事長童旭田。聯合報系資料照

主機板廠華擎（3515）昨（10）日公布2024年12月營收26.51億元，月減23.69%，年增68.31%，2024年全年營收256.53億元，創歷史新高，年增35%。今年AI伺服器持續大量出貨下，業績再戰新高。

華擎預期2025年在AI伺服器與一般型伺服器需求同步提升，伺服器業務比重進一步提高。預期2025年輝達（NVIDIA）H200 AI伺服器大量出貨，加上B200 AI伺服器下半年開始貢獻，AI伺服器成為營運主要成長動能。此外，超微（AMD）與英特爾（Intel）主機板新品自2024年第4季以來陸續推出，拉貨動能可望延續至今年第1季。

法人預期，華擎2025年全年營運將優於2024年，今年第1季受到農曆春節工作天數減少影響，非伺服器產品營收可能出現季節性下滑。AI伺服器需求依然強勁，將帶動今年上半年營收，年對年仍保持成長。

技嘉昨日公布2024年12月營收175.97億元，月減20.8%，年增36.9%，2024年全年營收2,651.31億元，年增93.67%，創歷史新高，今年在AI伺服器持續大量出貨下，業績可望明顯增長，再創新高。

技嘉董事長葉培城之前表示，AI伺服器需求已經看到2026年，2025年內部仍訂下高目標的成長，AI已經從雲端、發展到地端，甚至到邊緣AI，形成完整的生態鏈，技嘉也將發展全方位的AI產品線，搭上AI成長的浪潮。

他說，目前輝達（NVIDIA）GB200伺服器第1季開始出貨，下一代GB300伺服器今年下半年很有機會出貨。AI產業未來兩到三年一定大幅成長，短期難免零組件有短缺，但需求不用擔心，AI應用包括醫療、 車用、 研究教學都有導入AI，帶動AI蓬勃發展。

在產能方面，技嘉目前AI伺服器重點在台灣，但今年到明年，包括美國、 德國、 馬來西亞都會有伺服器後端組裝廠給當地客戶需求，電力申請完成就開始生產，未來美國會做更多準備，以因應川普變數。

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