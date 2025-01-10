華通 兩檔動能增

經濟日報／ 記者周克威整理

華通（2313）去年第3季營收季增逾四成，毛利率17.9%，季、年雙增，稅後純益17.9億元，季增56.1%、年增7%，每股純益1.51元，法人預期去年第4季仍可延續成長。

華通近期因中國地方政府開始對手機消費進行補貼，陸系手機供應鏈拉貨轉強、價格止穩回升，市場預期動能將延續至今年第1季；美系筆電、手機新機備貨，在大陸農曆年前後，重慶廠HDI產能維持滿載，淡季不淡。

近期陸系手機板訂單轉強且報價回升，美系手機及PC類訂單市占率提升，加上衛星客戶持續發射衛星且泰國廠量產後衛星訂單再成長，有助2025年營運持續成長。

看好華通後市的投資人，可用價內外10%內、有效天期逾150天的商品介入。（元富證券提供）

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