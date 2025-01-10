鴻海、大立光 認購夯

蘋果今年將推出新一代iPhone、平板等新品，市場看好鴻海（2317）、大立光（3008）等供應鏈營運將受惠，權證券商建議，可利用券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

法人圈統計，蘋果2025年可望推出多款新品，包括新一代iPhone 17、iPhone SE4、新款MacBook Air、iPad 11、iPad Air 7、Air Tag 2、Mac Pro、MacBook Pro、新IPadPro、AppleWatch 11系列等，iPhone、MAC、平板、智慧家居多個領域的產品，將有利組裝、鏡頭等供應鏈營運。

鴻海是蘋果最大的組裝廠，去年第3季營收比重為消費智能產品45%（含手機等）、雲端網路產品32%（含伺服器等）、電腦終端17%（含筆電、平板等），集團版圖橫跨亞洲、美洲、歐洲等24國家，全球共有超過200個廠區及辦公室，全球布局完整使在地化生產彈性大，大陸地區有32個廠區且產能約占整體70%。

鴻海近年進行F3.0「3+3計畫」轉型策略，版圖拓展至「電動車、數位健康、機器人」三大產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域的發展。法人上調鴻海2025全年營運前景，營收8.66兆元、年增26.1%，毛利率6%，稅後淨利2,124.6億元，每股純益15.3元。

大立光方面，美系外資認為，受惠蘋果手機未來將導入AI換機潮效應，加上大陸鏡頭模組業者傳爆雷，多家手機廠訂單呈轉單效應，今年首季將有更多新機種推出，外形尺寸變化可支持終端市場需求，有利於技術領導者。

外資分析師並指出，因蘋果要推薄型手機，鏡頭厚度跟著瘦身，券商認為此變革將再度形成進入障礙，將再推升大立光獲利。

看好鴻海、大立光後續投資機會可買進價內外5%、有效天期120天以上的權證參與行情。