聯發科去年全年營收5305.86億元創歷史次高

聯發科今(10)日公告去年12月營收416.83億元，月減7.87%，年減 4.57%，第四季合併營收1380.43億元，季增4.7%，年增6.55%，累計2024全年營收5305.86億元，年增 22.41%；聯發科受惠客戶需求穩健，12月營收改寫同期第三高，全年則創下次高紀錄。

聯發科稍早提出去年第4季財測，預估去年第4季營收以美元對新台幣匯率1比31.7元計算，約1265至1345億元，季減4% 至季增2%，不過因新台幣貶值幅度高於預期，聯發科營收也同樣優於財測。

輝達日前宣布在美國CES展中推出AI超級電腦 Project DIGITS，搭載自家GB10超級晶片，其中CPU即是與聯發科合作共同開發，要共同搶攻 AI 開發者市場，業界也預期，聯發科與輝達合作的AI PC晶片將在今年電腦展亮相，將挹注聯發科未來營運。