遠傳2024年 EPS 3.56元 超越財測創十年新高

遠傳電信（4904）10日營運表現，在遠亞併綜效、用戶穩定升級5G，與資通訊服務營收強勁挹注下，2024年12月份及全年的合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）均創下歷史新高，此外，2024年全年稅後淨利、每股稅後純益（EPS）3.56元等各項財務指標皆創下近10年新高，超越財測。

遠傳2024年12月份合併總營收99.92億元，年增14.9%，合併EBITDA為32.61億元，年增16%，稅後純益13.41億元，年增44.1%，每股稅後純益0.37元。首次與電信獲利王常勝軍中華電信（2412）單月每股稅後純益0.37元，打成平手。

遠傳累計2024年合併總營收突破千億，來到1,046.23億元，年增11.7%，創下歷史新高，合併EBITDA為363.11億元，年增13.2%，稅後純益128.43億元，年增14.8%，每股稅後純益3.56元，超越2024年度財測目標，財測達成率達115%。

遠傳指出，12月行動通訊業務穩健成長，5G月租型用戶滲透率達43%，與月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）自遠亞合併以來連續12個月穩健擴大，雙雙穩居業界第一，帶動整體行動服務營收年成長率高達9.4%，為51.51億元，再創行動服務營收新高，並繳出自2021年3月以來連續46個月正成長的佳績。

遠傳表示，永續再獲全球最具代表性永續評比之「道瓊永續指數」（Dow Jones Sustainability Index，簡稱 DJSI）最新評選，遠傳不僅連續6年躋身全球前10%最永續公開發行企業而入選「道瓊永續世界指數（DJSI World）」，更連續2年高居全球電信業第一。此外，遠傳7度獲選台灣指標性永續評鑑「TCSA台灣企業永續獎」中最高榮譽「台灣十大永續典範企業」，並一舉囊括本屆13項永續大獎肯定，獲獎數蟬聯全台企業之冠，全方位的永續實力獲高度肯定。