台灣大去年全年賺138億元、EPS 4.57元 緊追在獲利王中華電之後

台灣大哥大（3045）公布2024年全年合併營收與EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）皆創下歷史新高水準，營業利益在網路整併效益推動下繳出年增率15%佳績，達到11年新高，每股稅後純益4.57元，寫下6年新高。電信龍頭中華電信（2412）2024年每股稅後純益仍以4.8元，蟬聯電信每股獲利王，台灣大以4.57元緊追在後。

台灣大公布，12月份自結合併營收171.6億元，創同期新高，EBITDA為35億元，營業利益17.3億元，亦為同期新高，稅後純益9.5億元，稅後EPS為0.32元，如排除一次性費用，則為0.39元，2024年全年自結合併營收1,993.7億元，年增9%，EBITDA為425.2億元，年增19%，營業利益202.5億元，稅後純益138.2億元，年增12.6%，每股稅後純益4.57元。

中華電信2024年累計營收達2,300.3億元，累計每股稅後純益4.8元，蟬聯電信營收及每股獲利王。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，12月行動服務營收在考慮合併已滿一年的基期因素下，仍持續年增，整體智慧型手機月租ARPU（平均帳單金額）亦較去年同期提升。獲利方面，電信營業利益年增27%，表現亮眼，帶動12月合併營業利益年增13%。受惠與台灣之星合併，5G頻譜資源增加67%。2024年台灣大哥大5G用戶數增加18%，相關行動服務營收上升40%，公司將持續落實合併綜效，提升5G網路品質及用戶滿意度。

台灣大表示，在ESG領域屢獲國內外肯定，已連續7年入選「臺灣永續指數」，並獲頒成分股專屬標章；同時，連續8年入選DJSI世界指數（DJSI World）前三名，且連續13年名列DJSI新興市場指數（DJSI Emerging Markets）。響應全球減碳行動，台灣大2024年再生能源使用占比已達10%，2025年預估將提升至17%，超越原先設定目標兩個百分點，加速往2030年再生能源使用占比達35%的目標邁進。此外，IDC雲端機房於2024年達成100%再生能源使用，提早6年達成RE100目標。