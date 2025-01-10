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新唐完成1.5億美元海外可轉換公司債發行訂價

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華邦電董事長焦佑鈞。圖/聯合報系資料照片
華邦電董事長焦佑鈞。圖/聯合報系資料照片

華邦集團旗下新唐（4919）宣布完成 1.5億美元海外無擔保可轉換公司債發行訂價，為台灣股票資本市場在2025年的第一筆海外籌資案。投資人高度認可新唐研發能力、多元化的產品組合、及其對企業永續發展治理的高度關注，使得此次發行反應良好，並獲得國際機構投資者超額認購。

此次發行也有效提升新唐在國際投資市場上的能見度，除了吸引優質的國際機構投資人外，也能加強公司的財務結構。

新唐表示，此次美元海外可轉債將於新加坡交易所掛牌，5年期零票面利率，殖利率為1.55% ，將於 2030年到期，投資人得於第三年期滿當日要求贖回，轉換價格為每股新台幣118.68元。此次發行資金用途為支應使用外幣購料所需資金。

新台幣 新唐

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