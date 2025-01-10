遠傳去年12月 EPS 0.37元 全年每股賺3.56元
遠傳（4904）10日公布2024年12月及全年自結營利概況。在遠亞併綜效、用戶穩定升級5G，與資通訊服務營收強勁挹注下，去年12月及全年的合併總營收、合併EBITDA均創下歷史新高，此外，全年稅後淨利、每股盈餘(EPS)等各項財務指標都創下近10年新高。
遠傳2024年12月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為99.92億元、32.61億元與13.41億元，年成長率分別為14.9%、16%與44.1%，每股盈餘(EPS)為0.37元。
2024年全年度合併總營收突破千億，創下歷史新高；合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為1046.23億元、363.11億元與128.43億元，年成長率分別為11.7%、13.2%與14.8%；全年度每股盈餘(EPS)為新台幣3.56元，超越財測目標，達到115%。
遠傳12月行動通訊業務穩健成長，5G月租型用戶滲透率達43%，與月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）自遠亞合併以來連續12個月穩健擴大，雙雙穩居業界第一，帶動整體行動服務營收51.51億元，年成長率9.4%，再創行動服務營收新高，為自2021年3月以來連續46個月正成長。
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