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和碩營收／去年全年1.13兆元、年減10.46% 受兩大業務走衰影響

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）10日公布去年12月營收，月減3.13%、年增23.16%，累計和碩去年全年營收1.13兆元、年減10.46%，全年業績走衰，主要受到消費性電子及通訊業務下滑影響，展望今年營運，和碩預期資訊產品、消費性電子及網通業務表現皆會優於去年。

和碩去年12月營收1,024.46億元。第4季營收3,270.05億元，季增11.14%、年減4.43%；累計和碩2024全年營收達1.13兆元、年減10.46%，為國內大型電子代工廠中，去年營收衰退幅度最大的廠商。

從NB出貨量來看，和碩去年12月為75萬台，高於11月出貨60萬至65萬台。第4季為近200萬台，去年全年度為800萬台。

和碩表示，2024年全年營收下滑，主要是因消費性電子業務需求不佳，通訊業務相對前一年度也有下滑，至於以NB為主的資訊產品則成長。

展望今年首季，法人預估，由於進入傳統消費性淡季，和碩三大業務預計出貨量都將較上季度衰退，預估營收將有雙位數季減，不過，市場盛傳，今年第1季蘋果預計將發表新款iPhone SE，預期對和碩通訊業務業績將有加分效果。

和碩共同執行長鄧國彥曾表示，2025年應該是AI PC快速成長的一年，應用也會越來越多，預期將帶動和碩資訊產品業務增長；從消費性電子產品來看，2025年將有不少新品推出，預期今年營運將往上走；至於智慧手機產品，和碩僅回應將依據客人需求作相對應調整。

和碩近年加速轉型，其中，新事業中以車用電子及伺服器最受外界矚目。在車用事業方面，和碩目標2025年相關事業占整體營收比重達一成。

惟全球車市自2024年開始陷入逆風，故此，和碩共同執行長鄭光志先前坦言，2025年車用事業成長會較平緩，但和碩在兩個純電動車客戶腳步站得穩，除了既有的生意外，也希望擴大訂單比重，且和碩也切入客戶非車用產品線，預計今年底至明年會看得到成績。

而在伺服器業務方面，鄭光志表示，國內半導體中型客戶設備及測試已經通過，相信今年會有些成績出來；至於GB200人工智慧伺服器，和碩近期已成功組裝完機櫃、測試成功，將送到客戶資料中心，是和碩布局AI伺服器重要里程碑。

此外，和碩進軍機器人領域，先前已被輝達（NVIDIA）列入供應商之一。和碩已成立機器人專責部門，規模達上百人，主要服務兩大客戶潛在需求，和碩將於今年台北國際電腦展（COMPUTEX）展示部分成績。

和碩 營收

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