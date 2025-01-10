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晶心科2024年營收創新高 威盛攀18年來新高

中央社／ 新竹10日電

晶心科和威盛2024年營收同步攀高，晶心科年度營收達新台幣13.82億元，創下歷史新高；威盛營收159.11億元，為18年來新高。

隨著新產品效益增強，晶心科2024年下半年營收逐季攀高，第4季營收達4.61億元，創單季新高紀錄，季增7.62%；全年營收13.82億元，改寫年度新高紀錄，年增30.6%。

法人指出，晶心科營運以大算力AI領域為大宗，是業績創高的主要動力。隨著RISC-V滲透率提升，深耕RISC-V多年的晶心科營運將可受惠。

威盛2024年12月營收15.66億元，為5個月來新低；不過第4季營收55.03億元，季增3.96%，順利達成業績逐季攀高的目標。威盛2024年營收達159.11億元，為2007年以來新高，年增25.81%，AI強勁需求是威盛營運成長主要動力。

晶心科 營收

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