美而快營收／去年全年34億元、創歷史新高 今年上半年再開2-3個實體店
美而快國際（5321）公告2024年12月合併營收2.9億元，年增12.37%；2024年全年合併營收34億元，年增4.24%，為歷史新高。
隨著疫後消費者回歸實體店面消費行為的轉變，美而快積極調整電商事業結構，以OMO線上線下導流的商業模式，開拓展實體零售版圖。2024年總計開出9間UR LIVING複合式商場，實體店總數達10間，業績表現穩健，營收貢獻比重達26.32％。
去年第4季為零售業傳統旺季，恰逢電商「雙11」、耶誕節、年終慶等促銷活動檔期刺激買氣，加上入冬氣溫轉冷，推動較高單價的冬季時尚單品銷量攀升，帶動美而快第4季合併營收8.9億元，同期新高，較去年同期大幅成長28.99%，顯示OMO營運策略之顯著成效。
美而快進一步表示，餐飲品牌進駐商場將能延長消費者在商場停留的時間，進而提升消費機率。公司未來在「服飾X網紅X電商」的營運核心下，繼續深化OMO商業模式的發展，持續探詢新商場落腳點，預計2025上半年再增設2~3間實體店。
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