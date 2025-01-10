大聯大營收／12月及全年營收雙創同期新高
全球 IC通路大廠大聯大（3702）10日公告2024年12月及全年營收、雙創同期新高，分別為835.8億元及8,806.1億元，全年營收成長31%。
大聯大表示，受惠生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB、安卓手機等電子零組件需求增加、客戶備貨踴躍致出貨暢旺等因素影響下，推升2024年12月營收創同期新高達835.8億元，月增14.1%、年增44%；第4季營收創歷史單季次高達2,316.6億元，較去年同期年增26.3%。
大聯大強調，2024年全年度營收首次突破8,000億、創歷史新高達8,806.1億元，相較去年同期新台幣6,721.8億元，年成長31%。
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