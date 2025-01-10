大立光要靠機器人重返榮耀了？分析師這樣說

大立光（3008）董事長林恩平首度證實搶進當紅的機器人領域，股價應聲大漲，晉升至台股第四高價股，外資目標價喊上3,700元，市場關注，大立光是否能重返榮耀？分析師坦言，機器人及AI眼鏡在未來的複合成長表現是重要關鍵，但是挾著AI題材，加上蘋果明年iPhone新機鏡頭有望大改版，位階低的大立光「好買點」來了。

機器人題材當紅，大立光董事長林恩平首度證實，人型機器人用鏡頭產品已通過驗證，目前客戶不只一家，並且正在設計工業機器手臂相關應用；林恩平表示，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，人形機器人有加上防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中。

在基本面表現上，大立光去年第4季稅後純益86.76億元，創單季新高，季增30.8%，年增74.7%，每股純益65.01元；單季毛利率59.14%，季增8.67個百分點，為2021年第3季以來新高；累計去年全年稅後純益259.15億元，為歷史次高，年增45%，每股純益194.17元。

至於本季營運展望，林恩平指出，因下游拉貨比較多，今年前2月累計營收有望優於去年同期。

大立光法說會後， 外資看法不一，有2家給予「買進」評等，但也有2家分別給予「中立」及「持有」平等；目標價部分有上看3,700元、3,485元及2,700元。

大立光搶攻人型機器人領域，推升股價大漲超車緯穎（6669），成為第四高價股，且朝世芯-KY（3661）逼近，市場關注大立光的後續表現，有沒有機會再戰股王寶座？分析師坦言，大立光想重返榮耀，關鍵在AI，包括機器人及AI眼鏡， 若能在未來出現複合成長，的確有機會重返榮耀。

證券分析師張陳浩表示，大立光具有四大題材，除跨足機器人領域，在AI的趨勢上，還有AI眼鏡也不會缺席，將具有相當大的潛在商機，另外，蘋果iPhone因AI的應用帶動銷售，也有助大立光的營運表現，且預期明年iPhone新機鏡頭可望大改版；張陳浩認為，多題材加持，且大立光位階低，現在是一個「好買點」。