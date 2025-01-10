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林恩平首度證實搶攻機器人 大立光爆量漲居成交值冠軍
大立光（3008）董事長林恩平首度證實，人型機器人用鏡頭產品已通過驗證，目前客戶不只一家，且看好今年前2月營收將有望較去年同期優；挾著機器人及基本面雙題材，10日跳空開高，一度衝達2,815元，成交值超過台積電（2330）高居第一擠下緯穎（6669），成第四高價股。
大立光早盤以2,775元開高，上漲180元，股價一度拉升至2,815元，上漲220元，漲幅8.47%，成交量逾2,000張，成交值高居市場第一，盤中漲幅近6%，股價也超車緯穎，成為第四高價股。
大立光去年第4季稅後純益86.76億元，創單季新高，季增30.8%，年增74.7%，每股純益65.01元；單季毛利率59.14%，季增8.67個百分點，為2021年第3季以來新高；累計去年全年稅後純益259.15億元，為歷史次高，年增45%，每股純益194.17元。
機器人領域正當紅，大立光董事長林恩平首度證實，人型機器人用鏡頭產品已通過驗證，目前客戶不只一家，並且正在設計工業機器手臂相關應用，林恩平表示，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，人形機器人有加上防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中。
至於本季營運展望，林恩平指出，因下游拉貨比較多，今年前2月累計營收有望優於去年同期。
大立光法說會後，外資看法不一，有2家給予「買進」評等，但也有2家分別給予「中立」及「持有」平等；目標價部分有上看3,700元、3,485元及2,700元。
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