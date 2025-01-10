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大立光法說報喜 外資看法分歧

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

大立光（3008）昨（9）日於線上法說會雖釋出優於預期的上季財報，不過外資看法分歧。其中，野村、高盛證券都給予「買進」評等；美銀、里昂則分別給予「中立」及「持有」評級。

大立光昨天線上法說會後，外資紛紛在第一時間出具報告給買方（Buy-Side）客戶參考。其中，野村給予「買進」評級，目標價3,700元；高盛給予「買進」評級，目標價3,485元；美銀給予「中立」評級，目標價由2,550元升至2,700元；里昂給予「持有」評級，目標價2,700元不變。

綜合野村科技產業分析師李佳伶、高盛證券的最新報告，大立光積極參與人形及工業機器人相機模組開發，重視夜視、防撞及精度等特性。手機相機方面，輕薄、可折疊手機與手機螢幕下相機鏡頭設計將成趨勢，而螢幕下相機預計2025年後採用，潛望式鏡頭轉向較輕的塑膠稜鏡尚待觀察，但仍展現技術領先優勢。

里昂台灣區研究部主管高翊庭、美銀證券等表示，大立光新廠將於2025年9月完工，目前沒有進一步擴展的計畫。不過，大立光因需求恢復緩慢及規格升級挑戰，預期轉機有限。

其中，由於價格門檻限制高端需求，大立光難以受惠中國大陸手機補貼計畫。今年蘋果有意推出升級版的平價版iPhone SE 4新機，可能與旗艦機型自我競爭。

大立光 折疊手機 相機模組

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