大立光資本支出首度突破百億
大立光（3008）昨（9）日於線上法說會揭露2024年資本支出首度突破百億元大關、達107億元，創新高，年增25%。
大立光累計至去年底為止，帳上現金達1,234億元，也是歷史新高。
大立光前一次資本支出高峰為2022年的91.8億元。針對新廠規劃，大立光董事長林恩平表示，新廠預計今年9月完工，目前沒有新的擴產計畫。
大立光過去幾年資本支出以購地為主，分別買下位於台中西屯區兩塊地及南屯區一塊地，去年資本支出創新高，外界推測，除了一邊新建廠房，又移入新設備的支出外，主要因應大客戶蘋果需求。
業界指出，iPhone鏡頭製程日益複雜，蘋果要求指定供應商採用每台要價超過1億元的ALD原子層沉積鍍鏌機台，ALD鍍膜機不僅體積龐大，加上周邊的檢測等附屬設備，其實是一整條生產線，由於蘋果設備一向與眾不同，對於供應鏈而言，iPhone鏡頭製程繁瑣，又是獨家專屬產線，周邊專屬設備又多，相當「吃」產能，也占空間。
依據大立光近年購地計畫，第一座新廠位於台中西屯區，占地4,200坪，即為2023年底完工的新廠。第二座新廠位於西屯區，占地7,382坪，規模遠大於前一座廠，也就是今年9月完工的第二座廠。
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