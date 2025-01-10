大立光上季每股賺65.01元 全年賺逾19個股本

大立光（3008）昨（9）日公布去年第4季稅後純益86.76億元，創單季新高，季增30.8%，年增74.7%，每股純益65.01元，驚艷市場；單季毛利率衝上59.14%，季增8.67個百分點，為2021年第3季以來新高。

大立光累計去年全年稅後純益259.15億元，為歷史次高，年增45%，每股純益194.17元。

針對上季毛利率跳增，逼近60%大關，大立光董事長林恩平表示，主要受惠產品組合較佳，加上客戶給的業績獎金挹注。另外，業外因新台幣兌美元匯率貶值3.6%，大立光上季業外匯兌收益達15.8億元，貢獻每股獲利11.8元，相較前一季匯兌損失12.4億元，一來一往，為獲利加分。

談到客戶給的「業績獎金」，林恩平說明，2023年與客戶簽訂合約中，如果大立光出貨達很高的量，依比率，客戶要發給大立光獎金，由於該專案執行兩年，因此在2024年底結算。他並透露，目前幾乎所有客戶都會發（獎金），不限特定客戶。至於2025年是另一個新案子，前後專案差別不大，視技術難度而定。

大立光在去年10月的法說會曾提到，上季因客戶修正訂單，拉貨動能明顯下滑，惟去年11、12月營收分別為60.12億元、56.36億元，分別月減8%、6%，優於預期，法人追問其中的差異性，林恩平回覆，有些是因為加計客戶發放業績獎金。

大立光上季毛利率比預期好，法人關注本季是否維持高檔水準，林恩平表示，如果是舊機種就差不多，但仍要視良率、產品組合及產能利用率而定，上季因為有獎金加持，本季毛利率不會像去年第4季一樣。大立光昨天股價收2,595元，下滑15元，外資連兩日賣超。