大立光：機器人鏡頭獲驗證 前二月營收喊衝

大立光（3008）搶進當紅的機器人領域，董事長林恩平昨（9）日首度證實，人型機器人用鏡頭產品已通過驗證，目前客戶不只一家，並正設計工業機器手臂相關應用。至於本季營運展望，他表示，因下游拉貨比較多，今年前二月累計營收有望優於去年同期。

大立光昨天召開線上法說會，由於機器人需要搭載多顆鏡頭，以作為「眼睛」等功能，法人關注大立光相關布局，林恩平說，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，但人形機器人有加防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中，客戶不只一家。

大立光毛利率與EPS、林恩平談話重點

他透露，大立光將以模組方式出貨，目前正在測試後段軟體中。

至於工業機器手臂也正設計中，因為沒有觸覺，對同軸度要求高，這與後段軟體關聯度高。

美國消費性電子展（CES 2025）正在美國拉斯維加斯熱鬧開展，是今年科技業新趨勢重要風向球，機器人更是大廠重兵集結的焦點，AI機器視覺在消費端或邊緣運算的應用，也逐漸開展，衍生龐大商機。

外界看好，大立光搶攻機器人應用，有望開展新商機。

AI世代來臨之後，全球科技巨頭均正向看待機器人後市，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克、台積電董事長魏哲家紛紛對機器人領域按讚。

研調機構集邦科技（TrendForce）昨天發布最新報告指出，隨著人型機器人邁向高度系統整合，有望從工業場景走進居家生活，前端的AI模型訓練將更為關鍵，以滿足更多後端的理解、互動需求。

集邦預估，含AI訓練、AIGC解決方案在內的全球機器人大型語言模型（機器人LLM）市場規模，有望在2028年超越千億美元大關，2025至2028年年複合成長率達48.2%。而輝達在CES 2025推出內含生成世界基礎模型（WFM）的Cosmos平台，可望成為重要市場動能。

談及各應用技術難度，林恩平說，機器視覺看（大立光）要不要做，至於擴增實境（AR）有些精密射出件精度高，視能力而定，可變光圈鏡頭的機構件也有參與。

法人問及本季出貨手機進展，林恩平未評論單一客戶訂單動態，僅表示，大廠主鏡頭高規格的手機「我們幾乎都有做。」至於2025年智慧手機規格升級態勢，林恩平說，AI手機、折疊手機及薄形手機的開案量都有增加。

其中，AI手機帶動前鏡頭走向營幕下相機（Under Display）的趨勢，鏡頭壓低且光圈放大，但今年不會啟動，薄形及折疊手機目前都已經在銷售中，這兩種挑戰較大，對大立光附加價值也較高；折疊手機的鏡片數量不多，但設計比較刁鑽。