動力營收／去年全年12.64億元、年減8.5%

動力-KY（6591）公布2024年12月合併營收9,829萬元，月增14.51％，由於下半年仍適逢客戶新舊產品交替影響，累計2024年全年合併營收12.64億元，年減8.53％。

動力12月受惠泛電競客戶RTX40中高階系列顯卡應用產品急單，加上NVIDIA（輝達）於2025年美國消費性電子展（CES）正式亮相RTX 50系列新顯卡新品，同步帶動泛電競相關客戶針對RTX 5080、5090高階系列顯卡應用風扇新品已陸續小量出貨貢獻，挹注整體營運保持穩健動能。

動力期待隨著RTX 50系列新顯卡上市，加上2025年為遊戲大年，觀察將有超過40多款3A遊戲大作上市，有助於刺激新一波換機商機，創造動力在泛電競應用風扇業務動能提振，目前仍持續與客戶開發中高階顯卡應用新品開案，有望增添未來業務接單表現。

不僅如此，動力仍積極深化在工控、伺服器等利基型領域風扇產品業務開發，包括已掌握歐洲、台灣等地區工控應用客戶訂單回溫，加上遞延訂單有望於2025年陸續出貨，而近年切入AI中小型伺服器高階散熱風扇有望逐步發酵，已完成多項高階風扇產品認證、試產，有機會隨著客戶出貨進度進一步堆疊營運動能，以期未來在電競、工控及伺服器應用領域業務規模擴大，創造2025年營運向上成長態勢。