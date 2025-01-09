崇越三高 去年、12月及Q4營收締新猷 2025年續旺

崇越（5434）昨（9）日公布2024年12月合併營收54.5億元，月成長4.4%，年增38.7%，創新高。2024年第4季單季營收達約159.1億元，季增逾3%，年增約30.4%，同創單季新高。2024年全年營收為569.97億元，年增 15.7%，也創紀錄。崇越日前法說會對2025年半導體景氣樂觀看待，法人看好崇越今年業績續拚雙位數成長。

崇越說明，2024年12月、第4季以及全年營收皆改寫新高，除提供晶圓、光阻、晶圓載具、研磨液等半導體及光電關鍵材料外，也因應各國環保法規要求，為晶圓廠、電子廠等科技廠提供建廠與防汙對策。12月營收年增近四成，也因年底為工程認列旺季，依完工比例認列營收。

崇越海內外環保工程12月業績相較前月雙位數成長；半導體材料銷售部分則維持小幅度穩定成長。全年營運受惠於先進製程暢旺帶動相關半導體材料銷售，全年營收刷新歷史紀錄。

崇越日前與旗下子公司峻川商事，攜手六家台、美半導體供應商，首度參加「2024日本國際半導體展」，崇越當時提到，和電子與半導體封裝的材料製造商美商銦泰科技、廠務工程及精密零組件整合製造商千附、封裝設備商廣化科技、半導體濕製程設備供應商弘塑科技、化學濾網製造商鈺祥、半導體零組件供應商敏盛科技等企業，組供應鏈平台，進軍日本市場。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占約八成，環保工程逾一成。