仁寶去年12月合併營收月減19% 探十個月低點
仁寶（2324）昨（9）日公布去年12月合併營收640.57億元，下探十個月來低點，月減19.59%；去年因沒搭上AI伺服器產業增長浪潮，導致仁寶去年全年合併營收年減3.85%、降至9,102.73億元，表現落後其它代工同業，並且連續兩年年度營收失守兆元大關。
展望後市，仁寶已宣示全力搶攻AI伺服器商機，2025年PC出貨也會同步升溫。
仁寶去年12月合併營收640.57億元年減7.88%；去年第4季合併營收2,291.57億元，季減6.2%，年減5.18%；累計去年全年營收為9,102.73億元，連續兩年年營收失守兆元大關。
仁寶因沒搭上AI伺服器浪潮，相較於其他代工廠如鴻海、英業達等2024年繳出好成績，仁寶2024年業績表現相對疲弱，惟仁寶董事長陳瑞聰先前已預告，正與輝達（NVIDIA）合作開發一系列產品。
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