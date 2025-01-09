大立光法說會後 法人為今年營運點讚

大立光（3008）召開法說會，內容優於市場預期；台新投顧副總黃文清表示，由大立光法說內容來看，在蘋果第1季SE新機備貨中，營運有望優於過往季節性表現，而全年在下半年新機問市下，營運展望維持正向。

黃文清表示，大立光去年第4季營收182.1億元，季減3.9%、年增1.8%，毛利率為59.1%，呈季、年雙增，營收及毛利優於市場預期，主要是出貨優於預期，認列達標獎金，毛利率亦受產品組合轉佳影響。業外收入為24.6億元，其中匯兌收益貢獻15.8億元，帶動獲利優於預期。稅後淨利為86.8億元，每股獲利（EPS）為65.01元。公司4Q24的產品出貨占比為20MP以上20~30%，10MP以上60~70%，8MP 0~10%，其他0~10%。

展望今年第1季營運，公司表示目前2025年3月尚未有能見度，但1月及2月拉貨動能將優於去年同期，且1月與2月整體出貨量差異不大，因此，預期1~2月優於去年同期，主因蘋果SE 新機備貨及近期中國大陸手機補貼政策等因素，使大立光第1季出貨優於過往季節性。

展望2025年，主要成長動能包括短期第1季蘋果SE新機備貨、及第3季新機規格升級，新機升級主要落在潛望式鏡頭的感測器，而主鏡頭及超廣角整體規格差異不大，此外蘋果Sli機種由於外觀要求輕薄，對鏡頭規格要求提升將增加ASP。

整體而言，大立光第1季雖受到手機淡季而呈現季減，但因為SE4備貨將使第1季優於過往季節性，加上近期中國大陸手機補貼政策補助將部分零星省分延伸到全國，且華為、蘋果手機在2025出貨量將分別年增4.7%、6.7%，將有利大立光鏡頭出貨量，因此，正向評價大立光今年營運前景。