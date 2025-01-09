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年底大出貨！華城、中興電12月營收創單月新高 全年營收皆站穩逾200億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
重電示意圖。聯合報系資料庫
重電示意圖。聯合報系資料庫

重電雙雄華城（1519）、中興電（1513）年底迎出貨潮，12月營收大爆發。兩大廠9日公告營收，華城2024年12月營收35.08億元，月增108.1％、年增36.23％；2024年全年營收更首度突破200億元，達202.02億元，年增45.35%，單月、全年皆創歷史新高紀錄。

中興電表現也一樣亮眼，2024年12月營收23.52億元，月增3.46％、年增16.72%；2024年全年營收256.09億元，年增15.65%，單月、全年皆創歷史新高紀錄。

華城先前指出，12月可以看到有感恩節的遞延訂單的金額認列。如今營收揭曉，果真單月營收繳出創新高的好成績。

華城指出，去年第4季已經接了約100多億元的訂單量，目前也已經在接2027年～2028年的訂單，更重要的是，接單策略在挑選毛利率高的訂單以及針對核心客戶的訂單。

AI科技市場大熱，重電產業備受關注，近期摩根士丹利（大摩）再度發布報告，大摩指出，美國變壓器需求持續強勁，台灣預計至2028年電力需求年成長率為2.5%，AI電力需求將達2GW，尤其北美是2024年成長最快市場，訂單動力來自數據中心和其他大型專案大客戶，對華城維持「優於大盤」評等。

中興電去年以來，幾乎每月營收都繳出創同期新高的好成績，12月更迎來單月新高，中興電目前在手訂單達393億元，訂單涵蓋儲能系統、燃氣發電設備以及離岸風電統包工程等多元領域，加上其為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，營運相當穩健。

有趣的是，相較外資，國內本土法人更挺中興電，本土法人指出，台電強韌電網計畫預算將於今年再創新高，且於2027-2030年間延續動能，加上政府推動淨零轉型計畫，包括離岸風電建置、燃氣機組增設及大型儲能系統的擴建等，皆為中興電帶來良好的市場動能。

法人指出，中興電在重電設備市場的領導地位穩固，在離岸風電及儲能領域亦具備優勢，惟台電工程進度因為缺工有遞延現象，預期今年下半年拉貨速度才會轉快，屆時中興電業務量能有望迎來一波成長高峰。

此外，中興電目前稼動率約110%-120%，目標今、明兩年各新增15-20%產能，包括透過增加技術人力、2,000坪廠房倉庫投資、AI報價系統以及自動化焊接等方式增加產出。海外市場方面，受惠日本客戶GIS 設備需求強勁，而中國大陸廠仍可擴增40億元的產值供應日本客戶需求，為未來重要成長動能之一。

營收

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