辛耘營收／單季與去年業績同創新高 受惠先進封裝設備訂單

半導體設備廠辛耘（3583）於9日公布12月業績，雖然月減逾一成，但單季營收已連六季創新高，全年業績也年增四成，站上歷史新高峰。法人預期，該公司今年將進一步首度挑戰年度營收突破百億元大關。

辛耘今日股價下跌9元，收在387元，外資與自營商都對其連兩賣。

辛耘11月業績攀上新高峰後，12月合併營收為7.89億元，月減12.1％、年增一成，去年第4季合併營收為25.7億元，季增2.8％、年增32.5％，去年合併營收為96.88億元，年增40.1％。

辛耘去年營運表現格外亮眼，業績增幅為近年之最，主要是受惠於大客戶帶來先進封裝設備的訂單動能。法人評估，在大客戶持續擴產的情況下，辛耘今年營收將挑戰百億元大關。