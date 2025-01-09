辛耘營收／單季與去年業績同創新高 受惠先進封裝設備訂單
半導體設備廠辛耘（3583）於9日公布12月業績，雖然月減逾一成，但單季營收已連六季創新高，全年業績也年增四成，站上歷史新高峰。法人預期，該公司今年將進一步首度挑戰年度營收突破百億元大關。
辛耘今日股價下跌9元，收在387元，外資與自營商都對其連兩賣。
辛耘11月業績攀上新高峰後，12月合併營收為7.89億元，月減12.1％、年增一成，去年第4季合併營收為25.7億元，季增2.8％、年增32.5％，去年合併營收為96.88億元，年增40.1％。
辛耘去年營運表現格外亮眼，業績增幅為近年之最，主要是受惠於大客戶帶來先進封裝設備的訂單動能。法人評估，在大客戶持續擴產的情況下，辛耘今年營收將挑戰百億元大關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言