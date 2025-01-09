展達與正基12月營收月減、年增 積極布局新產品、技術

網通廠展達（3447）、無線模組廠正基（6546）陸續公布12月營收，均較11月衰退，較去年同期成長，展達12月營收2.07億元，月減36.6%，年增42.8%，正基12月營收1.93億元，月減6.7%，年增14.3%。

展達第4季營收8.58億元，季增8.2%，年增92.4%，展達累計2024年營收25.58億元，年減10.8%。

展達表示，第4季比預期略少，主要是受缺料影響，今年第1季少了季節性需求，加上農曆過年因素，預估將較第4季減少，但仍持續觀察料況。

展達近年也積極布局新產品，法人表示，次世代通訊（光纖、微波）、安控、軍工、生物醫學感測機器人、AI娛樂與教育產品、100G交換器均有斬獲。

法人表示，展達次世代通訊部分受惠美國大基建需求，搭配美國製造，客戶下單穩定成長，AI娛樂與教育產品近期持續出貨，客戶在去年感恩節銷售及聖誕節預購亮眼，供不應求，並展開第二代產品設計開發，未來盼成為常態性產品，除推升營收成長，也可望帶動毛利率水準向上。

此外，展達也切入生物醫學感測機器人，法人表示，展達生物醫學感測機器人2024年第4季出樣品給客戶，並在CES亮相，2025年可望量產出貨，展達也切入100G交換器，應用在伺服器及伺服器之間傳輸連結，出貨給美國系統整合公司，最終出貨四大CSP，預計12月開始出貨，可望成為未來營收成長動能。

正基第4季營收6.1億元，季減5.4%，年增8.7%。正基累計2024年營收23.8億元，年增8.9%。

正基近年積極布局5G RedCap技術，正基看好，相關應用包含物聯網、電信市場、IPC都可望有蓬勃發展，而電信市場部分有業者計畫拿來補足5G涵蓋率，也可望成為一大機會，目前已經積極鎖定電信商、IPC、物聯網等應用，布局印度市場以5G RedCap補足涵蓋率的應用，看好2025年可望開始發酵。