宏碁營收／去年12月月增7.9% 全年業績年增9.7%

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布2024年全年營收為2,647.08億元，年增9.7%；其中，個人電腦及顯示器產品全年營收年增8.4%。第4季度自結合併營收661.20億元，年增4.7%、連續六季年對年成長；12月單月合併營收245.53億元，月增7.9%、年增3.7%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占第四季營收29.3%、年增14.2%；占全年營收28.3%、年增15.5%。

宏碁公開發行子公司皆已公告12月份自結營收，其中，孵化中的事業營運亮點包括：專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司第四季營收年增42.5%、全年營收年增66.8%。宏碁智通公司第四季營收年增6.2%、全年營收年增19.4%。

在2025年初，宏碁在美國拉斯維加斯發表包含Copilot+ PC、AI PC、電競PC及掌上型遊戲機等近30款產品。宏碁Aspire Vero 16碳中和筆電榮獲「CES 2025創新獎」肯定，機殼採用70%以上的消費後回收（PCR）塑料及牡蠣殼生物基材料混合製成。