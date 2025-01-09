中華電信去年全年EPS 4.8元、超財測高標 盈餘創七年新高

電信龍頭中華電信（2412）9日公布2024年12月及全年自結財務概況，全年營收、獲利雙雙再創新高。中華電信董事長簡志誠表示，感謝全體員工努力打拚，交出營業淨利、稅前淨利及每股稅後純益皆超越全年財測高標的亮眼績效，營業淨利達成率100.8%至103.7%，稅前淨利達成率100.4%至104%，每股盈餘達成率100%至104.4%，是成果豐碩、表現超越各界期待的一年。

中華電信12月單月合併自結營收為250.1億元，年增12.7%；歸屬於母公司業主淨利為28.2億元，年增23.4%；EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為69.9億元，年增13.1%，每股稅後純益達0.37元，2024年累計營收達2,300.3億元，年增3.1%；歸屬於母公司業主淨利為372.1億元，年增0.8%；累計每股盈餘為4.8元，年增0.8%。

中華電信總經理林榮賜指出，2024年中華電信盈餘不僅連續五年正成長，亦攀上七年新高，主要要感謝事業群持續於核心及新興業務上努力衝刺，寫下新猷。

林榮賜表示，中華電信在固網寬頻及行動業務持續維持客戶數市占率第一的領導地位，帶動固網寬頻營收與行動服務營收年增率皆超越3%，穩定推升整體營收成長向上。截至12月底中華電信行動通信總客戶數達1,312.3萬戶，其中，090月租型客戶數年增2.1%，已連續48個月成長；光世代寬頻用戶數為387.3萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案奏效，300Mbps以上客戶達152.3萬戶，年增率17.7%。

中華電信表示，資通訊業務表現亮眼，也是全年整體營收續創高峰的重要推手。由於有堅強的技術能力為後盾，加上於各產業綿密的企業客戶經營，113年資通訊營收成長動能強勁，年增率創雙位數成長，主要來自IDC、雲端、資通訊專案與資安業務的貢獻。

此外，中華電信表示，截至去年12月，中華電信集團在台灣IDC市場維持70%以上的市占率，遠遠領先其他業者，領導地位顯著。

中華電信表示，除財務績效表現卓越，永續作為更受國內外頂尖評比機構肯定。2024年中華電信再度蟬聯道瓊永續指數世界成分股（DJSI World），並連續13年榮登新興市場成分股（DJSI Emerging Markets），在22項永續評比指標中，共13項達全球電信業最高分，以全球資本額達25億美金以上的全球大型電信業者來看，分數執全球業者牛耳，穩站國際級領導地位。國內部分，則於12月榮獲2024TCSA台灣企業永續獎十大典範企業及永續報告書白金獎。中華電信在永續發展領域將持續深耕，成為數位生態系統協創者的領導品牌。

中華電信強調，秉持「以客戶為中心」的理念，繼上半年度榮獲SPEEDTEST「5G網速」、「5G涵蓋」、「5G遊戲體驗」及「5G影音體驗」第一名殊榮，並創下國內首度由單一電信業者奪得「5G用戶體驗」大滿貫佳績後，在12月OPENSIGNAL最新公布的「台灣行動網路體驗報告」，中華電信的行動網路於5G及整體行動網速、涵蓋、用戶體驗全面冠軍，亦為國內唯一蟬聯2024上、下半年「用戶體驗評比」大滿「冠」的電信業者。中華電信表示，將持續透過不斷創新與整合，提供最值得客戶信賴的服務。