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仁寶營收／12月640億元、年月雙衰 為近月低點

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）9日公布12月單月合併營收為640.57億元，月減19.6%，年減7.9%，呈現年月雙衰的態勢，而合併前12月達9,102.73億元，年減3.9%。而近日市場傳出企業迎來PC換機潮的消息，外界預期，隨著AI PC滲透率逐步提高，以及團隊成功搶下輝達（NVIDIA）伺服器訂單的消息挹注，未來表現將持續回溫、改善。

事實上，仁寶近年積極衝刺AI PC及車電市場，而在美系筆電客戶需求成長、筆電新品及AI PC專案出貨轉佳的帶動，全年營收有望維持成長態勢。由於美系筆電客戶需求優於預期，加上筆電新品及AI PC專案出貨轉佳，外界看好仁寶本季筆電出貨量可望受惠AI PC出貨表現而優於預期。

而非PC部分則預估雙位數成長，包括伺服器、車用電子、通訊5G以及智慧醫療等，都將對獲利有所幫助。其近年不斷加大包括精準醫療等市場的布局，並帶動公司在醫療、Aiot 、電子產品等，都繳出亮麗的成績單，而旗下在波蘭的投資，主要是以車電產品需求為主，也是因為客戶需求，所以才投資設廠波蘭。預計是今年二季完工，年底前試產。

而仁寶也將於1月14日在南港展覽館1館4樓召開旺年會活動，並在下午三點至三點五十五分之間，邀請李多慧帶頭的「味全龍啦啦隊」，一起到現場替大家帶來精彩絕倫的開場表演；而這次旺年會也是仁寶董事長陳瑞聰上任以來，首次與總經理Anthony Peter Bonadero挑大梁主持大局，兩人屆時也將釋出最新的市場動態，吸引外界關注。

AI 仁寶 筆電

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