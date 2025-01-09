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十銓營收／去年全年199億元、年增20.36% 創歷史新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組十銓科技（4967） 9日公布去年12月營收11.66億元，月增28.79%、年減42.82%，2024全年度營收站上199.38億元，年增20.36% ，創下歷史新高。十銓表示，去年業績增長主要受惠於品牌市佔率的提升以及B2B專案的擴展，帶動終端訂單穩定挹注。

十銓指出，2024後半年市場大環境進入需求放緩，然公司於傳統旺季時維持出貨量穩定，並在價格調整及高階產品製程研發方面取得顯著成效，展現強韌的營運能力。

回顧2024年，十銓進一步說，記憶體市況成長幅度逐漸進入放緩階段，公司在面對大環境的挑戰與機會中，依然保持穩健營運步伐，憑藉穩定且強健的本業表現，在記憶體製造、電競超頻與創作者等領域展現競爭力。

展望2025年，十銓看好隨著人工智慧 ( AI )、雲端伺服器與高效能邊緣運算領域等應用到AI PC與手機等裝置的需求增長，進而帶動整體DRAM與NAND Flash出貨量提升，更以大容量規格系列產品為半導體新時代加速鋪路，推動數位轉型與智慧化應用的擴展普及。

十銓強調，公司長年致力於品牌建設及產品研發，技術創新與產品優化持續保持領先地位，2024年高階系列DRAM模組營收更是大幅超越前年水位，眾多產品榮獲多項海內外發明專利以及台灣精品、德國iF、REDDOT紅點以及日本Good Design等設計大獎的肯定。

看待2025，在AI 浪潮席捲之下，十銓已做好準備，會持續擴大國內外市場經營布局，插旗B2B及工控領域，多元應用的儲存方案驅動，期待新的一年營運績效再創高峰。

十銓 記憶體模組

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