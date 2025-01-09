崇越營收／2024年569億元、年增15.7% 創新高
崇越（5434）今日公布2024年 12 月合併營收 54.50 億元，月成長 4.4%，年增 38.7%，創新高。崇越累計其2024年全年營收為 569.97 億元，年增加 15.7%同創新高。
崇越日前宣布與旗下子公司峻川商事，攜手6家台、美半導體供應商首度參加「2024 日本國際半導體展」，12月11日至13日於東京國際展示場（Tokyo Big Sight）展示半導體國際供應鏈平台的整合實力。
崇越先前提到，結合材料、設備、零組件等整合性方案，和電子與半導體封裝的材料製造商──美商銦泰科技、廠務工程及精密零組件整合製造商─千附實業（8383）、封裝設備商─廣化科技（5297）、半導體濕製程設備供應商─弘塑科技（3131）、化學濾網製造商─鈺祥、半導體零組件供應商─敏盛科技等企業，組供應鏈平台，進軍日本市場。
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